هيفاء وهبي تدخل تريند "إكس" لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، قوائم تريند موقع "إكس"، بعد ساعات من تقديمها حفل رأس السنة، الذي أقيم في أحد فنادق دبي.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دخلت القائمة، بعد إحيائها الحفل الذي حمل لافتة كامل العدد، بعد نفاذ تذاكره بالكامل.

وقدمت النجمة اللبنانية بالحفل، أغاني: بوس الواوا، الفرحة، وصلتلها، يا نحلة، وغيرها.

من ناحية أخرى، تلقت نقابة المهن الموسيقية، شكوى ضد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من مدير أعمالها السابق خالد التهامي، بدعوى الإساءة للمصريين في مقطع فيديو.