اليوم عزاء الراحل أحمد عدوية

كتب_مصطفى حمزة:

يقام عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية، مساء اليوم الأربعاء، في مسجد المشير طنطاوي.

وتتلقى أسرة المطرب الراحل العزاء من الخامسة وحتى الثامنة مساءا، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، رحل عن عالمنا، مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، واقيمت صلاة الجنازة ، في مسجد حسين صدقي، بالمعادي، عقب صلاة الظهر، يوم الاثنين.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، صاحب أبرز رموز الاغنية الشعبية، منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، ارقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، و سلامتها أم حسن، و كله على كله، و زحمة يا دنيا زحمة، و بنت السلطان، وغيرها.