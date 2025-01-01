حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

كشف نجم الغناء الشعبي حكيم، عن نيته وتفكيره في اعتزال الغناء عام 2025.

حكيم، حل ضيفًا على إذاعة راديو "شعبي Fm"، في سهرة ليلة رأس السنة، قال إنه يفكر دائمًا في اعتزال الغناء في نهاية 2025، مرادفًا: "في حاجة معينة بتروادني بقالها فترة، هي أني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين".

وأضاف: "أنا مفيش حاجة مضيقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت اشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس".

أحيا المطرب الشعبي حكيم، حفلًا غنائيا يوم 20 ديسمبر الماضي رفقة المطربة روبي، حيث أشعل الحفل واشعل الفنان حكيم الحفل بعدد من الأغاني أبرزها "حلاوة روح".

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