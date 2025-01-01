"أسوأ سنة في عمري".. أحمد السعدني يودع 2024

كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان أحمد السعدني عام 2024، ونشر صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر السعدني في الصور على متن دراجة بخارية وعلق: "أسوأ سنة في عمري، بس الحمد لله على كل حاجة، كل سنة وأنتوا طيبين وبخير".

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني في شهر إبريل الماضي، عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض، وشارك نجله أحمد السعدني في تشييع الجثمان ولم يتمكن من تمالك دموعه حزنًا على فراق والده.

ويعرض للفنان أحمد صلاح السعدني حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، محمد سلام، أسماء جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، وهي رواية من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن، أحمد السعدني يشارك بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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