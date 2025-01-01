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أحدث ظهور لـ أنغام ليلة رأس السنة.. والجمهور: "كل عام وأنتي صوت العالم العربي"

12:07 ص الأربعاء 01 يناير 2025
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة أنغام الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في نهاية 2024.

ونشرت أنغام، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سنة جديدة مليانة خير وبركة علينا جميعا".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "احلي 2025 دى ولا ايه"، "يارب سنة خير وسعادة عليكي"، "كأن الجمال خُلق لكى"، " كل عام وأنتي صوت العالم العربي "، "قمر اوى وأحلى بداية لسنة جديدة".

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يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا ضخما في مدينة أبو ظبي، ضمن حفلات استقبال العام الجديد 2025.

من جانب آخر، "طرحت الفنانة أنغام مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، ألبوم "تيجي نسيب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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