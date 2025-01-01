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حدث بالفن| وفاة السيناريست بشير الديك وسرقة إعلامي وجميلة عوض الأكثر بحثًا في 2024

12:12 ص الأربعاء 01 يناير 2025
حدث بالفن| وفاة السيناريست بشير الديك وسرقة إعلامي وجميلة عوض الأكثر بحثًا في 2024

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سارة سلامة

تصدرت الفنانة سارة سلامة، محرك البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال عام 2024 لأكثر من مرة، بسبب إطلالتها الجريئة، وتغير ملامحها بشكل كبير في مسلسل "نقطة سودة".

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سارة سلامة جميلة عوض أنجلينا جولي براد بيت إلهام عبدالبديع ليلة رأس السنة نيشان رئيس الوزراء العراقي لطفي لبيب ثراء جبيل كارمن بصيبص أسعار تذاكر روبي بشير الديك

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