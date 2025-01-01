حدث بالفن| وفاة السيناريست بشير الديك وسرقة إعلامي وجميلة عوض الأكثر بحثًا في 2024

تصدرت الفنانة سارة سلامة، محرك البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال عام 2024 لأكثر من مرة، بسبب إطلالتها الجريئة، وتغير ملامحها بشكل كبير في مسلسل "نقطة سودة".

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