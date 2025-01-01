درة برفقة زوجها وكارولين عزمي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أبطال الحريفة 2 وأورتيجا وآمال ماهر.. خريطة سهرات رأس السنة 2025 على

أحدث ظهور لـ أنغام ليلة رأس السنة.. والجمهور: "كل عام وأنتي صوت العالم

شام الذهبي تخطف الأنظار في جلسة تصوير طريفة مع ابنتها

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، صورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ريهام عبد الغفور

خطفت الفنانة ريهام عبد الغفور الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

هلا رشدي

شاركت الفنانة هلا رشدي متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح حفلات رأس السنة".

درة

ودعت الفنانة التونسية درة، السنة بصورة تجمعها بزوجها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بالأبيض والأسود، وارتدت فستان أنيق.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

يسرا

هنأت الفنانة يسرا متابعيها، بمناسبة رأس السنة، ونشرت صورة لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أتمنى للعالم أجمع سنة جديدة سعيدة، أتمنى أن يحمل العام المقبل السعادة والسلام والفرح الذي لا نهاية له للجميع".

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2025.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خاصية القصص القصيرة.

مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.