شام الذهبي تخطف الأنظار في جلسة تصوير طريفة مع ابنتها

كتب- مروان الطيب:

خضعت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت شام بملابس تشبه ملابس ابنتها، في جلسة التصوير بأحد الحدائق، حيث التقطت معها العديد من الصور الطريفة، وعلقت عليها: "الله يحفظها ويحفظ كل الأطفال هم المعنى للحياة".

ودائمًا ما تحرص شام الذهبي، الظهور مع والدتها بعدد من المناسبات الاجتماعية، وكشفت مؤخرًا خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، عن السر وراء اهتمام والدتها الدائم ببشرتها، وعن حرصها على تناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، إلى جانب شرب كميات كبيرة من المياه.

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