بعد وقف تصاريحه.. علي غزلان: شاركت في "التاروت" مجاملة ولم أتقاض أي أجر

كتبت- منى الموجي:

كشف "البلوجر" علي غزلان حقيقة مشاركته في بطولة فيلم "التاروت"، وذلك بعد خروج قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم منح العمل التصاريح التي يحتاجها من النقابة قبل العرض، والتحقيق مع المشاركين فيه بسبب ظهوره في العمل.

ونشر غزلان فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، قال إنه وجد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إيقاف عرض فيلم "التاروت" بسببه، وعلق "طب يا جماعة أنا لقيت السوشيال ميديا كلها مالهاش كلام غير عن وقف فيلم التاروت بسبب علي غزلان، أنا لا شاركت في فيلم ولا حاجة، اللي حصل من 3 سنين كنت مع صديقي إبرام المخرج وسمية الخشاب في اللوكيشن، وكان فيه مشهد في الفيلم بلوجر حقيقي من المجتمع، عايزين يجيبوا بلوجر يطلع بشخصيته الحقيقية باسمه".

وأضاف "أنا رفضت، وقالولي ده مشهد عادي وطلعت مجاملة لا أخدت فلوس ولا حاجة، أنا لقيت القصة لطيفة وبحبهم، وطالع باسم علي غزلان بنقل خبر ومدته 8 ثواني بالظبط شيلوه، فيلم كامل يتم إيقافه بسببي، ميرضينيش مجهود تعب وناس محترمة يطلع كده، قصته جميلة والمخرج عامل شغل حلو والمنتج تعب فيه وصرف والناس كلها حلوين".

وأشار إلى أن الفيلم انطلق تصويره قبل أكثر من عامين، وذلك قبل صدور قرارات من نقابة المهن التمثيلية بعدم الاستعانة بـ"البلوجرز واليوتيوبرز" في الأعمال الفنية "أنا مصوره من 3 سنين".

فيلم التاروت إخراج إبرام نشأت، بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم.