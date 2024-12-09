مسلسل "السبع" خارج السباق الرمضاني 2025 لهذا السبب

كتب - معتز عباس:

كشف برنامج "Et بالعربي" عن توقف تصوير أحد المسلسلات السورية، كان من المقرر عرضه في رمضان 2025، بسبب الأحداث التي تمر بها سوريا.

وكتب برنامج "Et بالعربي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا، ووفقاً لمصادر لـ ET بالعربي، توقف تصوير مسلسل "السبع" لباسم ياخور وأمل بوشوشة، وعلى الأرجح سيعرض خارج السباق الرمضاني.".

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ويشارك في بطولة مسلسل السبع، عددًا من نجوم الفن السوري واللبناني، منهم باسم يخور، أمل بوشوشة، فايز قزق، حلا رجب، يزن خليل، يزن السيد، طلال مارديني، طارق مرعشلي، وفاء موصلي، جلال شموط، جفرا يونس، حسن خليل، روعة السعدي، عدنان أبو الشامات، جيني أسبر، دلع نادر، إليانا سعد، عبد الرحمن قويدر، حسام الشاه، جبريل حسام الدين، وآخرين، من إخراج فادي سليم.

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