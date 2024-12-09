بعد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان ونيلسون مانديلا .. تركي آل الشيخ يفوز بجائزة "رجل الملاكمة" لـ 2024

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عن حصوله على جائزة "رجل الملاكمة" لعام 2024، إهداء من المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

ونشر تركي، صورة له أثناء استلام الجائزة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أود أن أشكر المجلس العالمي للملاكمة (WBC) على منحي رجل الملاكمة لهذا العام، سنستمر في دعم رياضة الملاكمة وسعينا للارتقاء بها إلى عصرها الذهبي من خلال تقديم أقوى المعارك وأكثرها إثارة للجماهير".

وأضاف: "أهدي هذه الجائزة لصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي وضع دعمه الثابت المملكة العربية السعودية بين دول العالم الرائدة، ومكننا من تقديم فعاليات عالمية بأعلى المعايير".

الجائزة تأتي تقديرا لإسهامات المستشار تركي آل الشيخ الكبيرة في تطوير ونشر رياضة الملاكمة على الصعيد العالمي، ومنح المجلس العالي للملاكمة (WBC) جائزة "رجل العام" لمعالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء اليوم (الاثنين) في مدينة هامبورج الألمانية.

وفي تصريح له، أهدى معالي المستشار تركي آل الشيخ هذه الجائزة العالمية، إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً : "كان سموه حفظه اللّٰه ملهمنا وداعمنا الأول في تحقيق هذا الإنجاز الذي يحقق للمرة الأولى وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، حيث حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها.

ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي مُنح الجائزة عام 1999، والبابا فرانسيس في عام 2019.

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يواصل تركي آل الشيخ الترويج للعديد من فعاليات "موسم الرياض"، ما بين الفنية والثقافية والرياضية والتي تشهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية بحضور نخبة من ألمع الأسماء بمختلف المجالات من حول العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وأحدث المستشار تركي آل الشيخ نهضة فنية كبيرة في المملكة العربية السعودية أبهرت العالم.

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