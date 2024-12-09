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بحضور أسماء جلال ومصطفى غريب.. كيف روج هشام ماجد لـ "أشغال شقة 2"؟

10:18 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    هشام ماجد واسماء جلال ومصطفى غريب
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كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان هشام ماجد الترويج لمسلسله الجديد "أشغال شقة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر هشام صورة "سيلفي" مع الفنانة أسماء جلال والفنان مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "نشوفكم في رمضان، أشغال شقة 2".

أشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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الفنان هشام ماجد مسلسل هشام ماجد الجديد مسلسل أشغال شقة 2 هشام ماجد على فيسبوك
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