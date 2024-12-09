بحضور أسماء جلال ومصطفى غريب.. كيف روج هشام ماجد لـ "أشغال شقة 2"؟

بالصور| إقبال جماهيري على جلسة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان هشام ماجد الترويج لمسلسله الجديد "أشغال شقة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر هشام صورة "سيلفي" مع الفنانة أسماء جلال والفنان مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "نشوفكم في رمضان، أشغال شقة 2".

أشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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