مهرجان البحر الأحمر.. محمد سامي: "نفسي اشتغل مع يسرا".. والأخيرة: "أنا عايزة أكتر منك"

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية جلسة حوارية بعنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية" بحضور النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، شيماء سيف، محمود حجازي، مي عمر، ريم سامي.

وقال المخرج محمد سامي ضمن الجلسة إنه يتمنى تقديم عمل من بطولة النجمة يسرا: "نفسي أعمل عمل مع يسرا، بحس إنها هتكون أهم نقطة في تاريخي، لترد هي "أنا اللي عايزة اشتغل معاه اكتر ما هو عايز يشتغل معايا".

وتابعت يسرا "وانت كمخرج وكاتب سيناريو وفنان عندك تفاصيل غير عادية، لما بشوف جزء من اعمالك على الشاشة بلاقي حركة الكاميرا بتاعتك مذهلة، واللي علمني ده أستاذنا العظيم يوسف شاهين".

وردا على سؤال عن ما هو أحب الأعمال السينمائية التي قدمها لقلبه، قال "بحب فيلم (أهواك) و(تصبح على خير) بس بحس اني لسه معملتش سينما لإني مكنتش فاهم يعني إيه سيناريو فيلم سينما".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.