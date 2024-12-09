أحدث جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل مع الحصان.. والجمهور يغازلها

أنغام تنشر صورًا من حفلهًا الغنائي في قطر.. والجمهور: "صوت مصر الراقي"

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها على السوشيال ميديا.

ونشرت بسمة صورًا لها بجوار حصان، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ضحكة ليل، لا يمكنك تزييف الحب والتواصل، كم هو جميل".

وتفاعل رواد انستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربي يفرحك لى قد القلب"، "يا قمر أنتي يا عسل"، "بحب صوتك أوي"، "أنت أيضًا جميلة ورائعة"، "أنتى الزين"، "إيه الحلاوة دي".

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طرحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، أحدث أغانيها الجديدة هذا العام بعنوان "قادرين يا حب"، من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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أنغام تنشر صورًا من حفلهًا الغنائي في قطر.. والجمهور: "صوت مصر الراقي"