بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. كيف دعم أحمد حلمي منى زكي؟

كتب - معتز عباس:

عبر الفنان أحمد حلمي، عن حبه ودعمه لزوجته الفنانة منى زكي، بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقال حلمي لبرنامج "ET بالعربي": "أكيد فخور جدًا من أول ما الناس بيصفقولها ويستقبلوها وبشوف حب الناس في عينيهم، وإزاي بيقدروها وبيحترموها وبيحبوها، بطاقة التعارف بينها وبين الناس هو الفن، والفن مفيهوش واسطة عمر ما كان الفن فيه واسطة، الحب هو الحاجة الوحيدة اللي يجنيها الفنان من الناس".

ومن جانبها ردت منى زكي على مشاعر حب ودعم أحمد حلمي، قائلة: "سند ليا في الدنيا".

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جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

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