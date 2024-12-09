أمينة خليل تخطف الأنظار في سباق فورمولا 1.. وتوجه رسالة للفائز (صور وفيديو)

أنغام تنشر صورًا من حفلهًا الغنائي في قطر.. والجمهور: "صوت مصر الراقي"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال مشاركتها في فعاليات سباقات فورمولا 1 في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ونشرت أمينة مجموعة صور، عبر حسابها في موقع "انستجرام"، وعلقت: "سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 في أبوظبي، يا لها من تجربة، شكرًا جزيلًا لعائلتي لاستضافتي في قلب الحدث".

وأضافت: "مبروك للمتسابق لاندو نوريس على الفوز المستحق، بقيادة السباق من البداية إلى النهاية".

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شاركت أمينة خليل في مهرجان الجونة هذا العام كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أمينة خليل بفيلم "X مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول طبيب أمراض نفسية يتولى إصدار تقرير نفسي عن مجرم خطير حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته ووالد ابنه، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.

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