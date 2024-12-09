بالصور.. بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها بالإسكندرية

أنغام تنشر صورًا من حفلهًا الغنائي في قطر.. والجمهور: "صوت مصر الراقي"

كتبت- منال الجيوشي

أقيم مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، عزاء المخرج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، بدار مناسبات المنارة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية

وحضر العزاء الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

وتلقت الفنانة بدرية طلبة العزاء برفقة بناتها، وبدت عليها علامات الحزن

ورحل زوج الفنانة بدرية طلبة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة