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بالصور.. بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها بالإسكندرية

09:00 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها
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    عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة
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    شرف زكي ومنير مكرم في عزاء زوج بدرية طلبة
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كتبت- منال الجيوشي

أقيم مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، عزاء المخرج مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، بدار مناسبات المنارة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية

وحضر العزاء الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

وتلقت الفنانة بدرية طلبة العزاء برفقة بناتها، وبدت عليها علامات الحزن

ورحل زوج الفنانة بدرية طلبة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة

زوج بدرية طلبة مصطفى سالم بدرية طلبة الاسكندرية
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