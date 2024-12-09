محادثة لا تنسى.. محمد سامي يعلق على مشاركته في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر

كتب - معتز عباس:

أعرب المخرج محمد سامي عن سعادته، بالمشاركة في جلسة حوارية بعنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية" بحضور النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، شيماء سيف، محمود حجازي، مي عمر، ريم سامي، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الرابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر سامي صورًا مع زوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "محادثة لا تنسى.. تشرفت اليوم بمشاركة أفكاري وخبراتي على المسرح في مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وأضاف: "كوني محاطًا بالكثير من الإبداع والشغف ذكرني لماذا وقعت في حب سرد القصص في المقام الأول".

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جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

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