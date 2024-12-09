أنغام تنشر صورًا من حفلهًا الغنائي في قطر.. والجمهور: "صوت مصر الراقي"

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة أنغام متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت أنغام صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من حفل الدوحة، قطر ٢٠٢٤".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صوت مصر الراقية والجميلة"، "أجمل وأحلى واحدة"، "قمري وروحي"، "الجمال والأناقة"، "الراقية"، "صوت مصر اللي مشرفنا".

وأحيت أنغام حفلًا غنائيًا الجمعة الماضية 6 ديسمبر، على مسرح كتارا المكشوف في دولة قطر، ضمن سلسلة حفلات أعياد الكريسماس.

وقدمت باقة من أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، منها (ماجبش سيرتي، أساميك الكتيرة، تيجي نسيب).

من المقرر أن تحيي أنغام، حفلًا غنائيًا يوم 28 ديسمبر 2024، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد والاحتفال بالعام الجديد 2025.