رفقة تامر حسني وبوراك أوزجيفيت.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم في ختام سباقات فورمولا 1

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، أحدث ظهور لها من حضورها سباقات الفورمولا 1 في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ونشرت نانسي صورًا رفقة المطرب تامر حسني، والنجم التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الإثارة بأقصى سرعة".

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تواصل المطربة نانسي عجرم استعدادها لحفله الغنائي المرتقب في مدينة دبي الإماراتية، والمقرر إقامته يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت إيه، آه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

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