مهرجان البحر الأحمر.. محمد سامي يروي موقفا جمعه بـ ماجد المصري وقت عرض "البرنس"

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية جلسة حوارية بعنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية" بحضور النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، شيماء سيف، محمود حجازي، مي عمر، ريم سامي.

وتحدث سامي عن علاقة أعماله بالجمهور، قائلا "حلو في الدراما التليفزيونية القرب من الجمهور طول الوقت، مع تمثيل جيد جدا، كنت بقابل ناس يقولولي احنا عارفين إيه اللي هيحصل في حلقة بكرة، وأقولهم طب قولولي إيه اللي هيحصل، وكان وقت عرض مسلسل (البرنس) كل يوم فيه مكالمة تجمعني بالفنان ماجد المصري ويقولي انا عارف اللي هيحصل وأقوله طب هديك ألف دولار لو عرفت"، ليعلق ماجد "مكسبتش ولا دولار".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.