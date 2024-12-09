كندة علوش تدعو لـ سوريا: "الله يحمي بلدي من الفوضى والتقسيم والتخريب"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة كندة علوش، على الدعاء لأهل سوريا بالخير، عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

ونشرت كندة ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الله يحمي بلدي سوريا من الفوضى والتقسيم والفتنة والطائفية، وعمليات التخريب، الله يحمي أهل بلدي من كل شر ويكمل فرحتهم ويحفظ أمنهم يارب قولوا أمين".

أعلنت الفنانة كندة علوش عن تعافيها الكامل من مرض السرطان، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام: "اليوم أعلن شفائي التام من السرطان، باركولي".

يذكر أن، آخر أعمال كندة كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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