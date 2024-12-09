هند عاكف ترد على منتقديها: "بيقولولي اعملي شائعة عشان تطلعي تريند"

كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة هند عاكف، رسالة لمنتقديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعليقات السلبية تؤثر بشكل كبير على الفنانين.

وقالت هند، برنامج "قعدة صفا": "في البداية كنت بتضايق جدا من التعليقات السلبية وأزعل وأقول ليه؟، احنا بنشتغل عشان نسعد الجمهور، لكن للأسف بعض الكومنتات السلبية بتأثر على الفنان بشكل كبير.. هل أنتم عايزين الفنانين يقعدوا في البيت؟ طب لو قعدنا في البيت، الدنيا هتمشي إزاي؟".

وأضافت: "فيه ناس بيقولوا لي أعملي شائعة على نفسك عشان تطلعي تريند، رديت عليهم، وقلت: ليه؟ لو عايز تنتقد هند، انتقدني كفنانة على شغلي في مسلسل أو مسرحية أو فيلم حتى لو ما عجبتكش، انتقدني فنيا مش بشائعات وتزييف".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الاحترام في التعامل مع الفنانين، معتبرة أن التنمر والسخرية أسلوب غير إنساني ويؤذي الجميع.