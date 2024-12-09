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حسين فهمي يدخل تريند "جوجل" لهذا السبب

04:33 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    حسين فهمي بجولته
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    حسين فهمي فى زيارته للاسماعيلية
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كتب- مصطفى حمزة:

دخل الفنان حسين فهمي، قوائم تريند موقع البحث "جوجل" بالتزامن مع الزيارة التي قام بها إلى محافظة الإسماعيلية.

النجم حسين فهمي الحائز مؤخرا على جائزة من الجولدن جلوب، زار الإسماعيلية بصحبة زوجته، وقاما بجولةٍ سياحيةٍ مميزة في أرجاء المدينة للتعرف على أهم معالمها السياحية والتاريخية.

وتحدث حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في ندوة عقدت في قصر ثقافة الإسماعيلية، عن تأثير السينما المصرية، والتحديات التي تواجهها، وأهمية مشروع ترميم الأفلام القديمة باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على تاريخ السينما المصرية للأجيال القادمة.

وأعرب "فهمي" خلال كلمته عن سعادته بالاستقبال الذي قوبل به من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ود. عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق.

حسين فهمي تريند جوجل محافظة الإسماعيلية
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