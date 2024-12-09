بالصور| يسرا وماجد المصري وبشرى ضمن حضور جلسة محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

"ضرب" و "سرقة" و "مخدرات".. ماذا حدث لنجوم الفن بساحات المحاكم في

جدة- منى الموجي:

نجوم الفن يصلون ميدان الثقافة لحضور جلسة المخرج محمد سامي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر من النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، الناقد طارق الشناوي، شيماء سيف، محمود حجازي. كما حرصت الفنانة مي عمر على التواجد مع زوجها المخرج محمد سامي، وكذلك شقيقته الممثلة الشابة ريم سامي.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.