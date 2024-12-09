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هند عاكف تكشف حقيقة رغبتها الزواج من كريم عبد العزيز

03:25 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

هند عاكف

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كتبت - نوران أسامة:

نفت الفنانة هند عاكف، شائعة رغبتها في الزواج من الفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة أن تصريحاتها أُسيء تفسيرها.

وقالت هند، ببرنامج "قعدة صفا": "والله أنا ما ليا ذنب في الموضوع ده.. كنت في حفل ختام مهرجان السينما الفرانكوفونية، وسألني بعض الصحفيين والمواقع عن النجم الذي أحب أن أشاركه عملاً رومانسيًا، فقلت كريم عبد العزيز لأنه يجيد أدوار الرومانسية ببراعة".

وتابعت: "وذكرت أفلامه الجميلة مع منى زكي ومنة شلبي وغيرهم، وقولت كمان الفنان أحمد عز، لكن أبدا ما قولتش عايزة أتجوز كريم عبد العزيز".

وأوضحت: "الناس بتفتكر إن هند عاكف هي اللي عايزة تعمل تريند، لكن ده كلام غير صحيح، أنا لم أدلِ بأي تصريح يثبت هذا، وكل ما قيل مجرد محاولات لإثارة الجدل".

وأضافت، أنها تحترم كل زملائها في الوسط الفني، مشيرة إلى أن التركيز على الإثارة أصبح سمة لبعض المنصات لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

هند عاكف كريم عبد العزيز الزواج من كريم عبد العزيز برنامج قعدة صفا
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