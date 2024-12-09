"ضرب" و "سرقة" و "مخدرات".. ماذا حدث لنجوم الفن بساحات المحاكم في 2024 ؟

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كتب- مصطفى حمزة:

شهدت ساحات المحاكم في عام 2024، قضايا عديدة ساخنة، كان محورها نخبة من أبرز نجوم الساحة الفنية، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب، والمخرج عمر زهران، والمطربة شيرين عبدالوهاب.

وتعد قضية المخرج عمر زهران من أبرز القضايا التي أثارت الجدل، إذ يخضع للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وفي التقرير التالي..نرصد لكم ما حدث في ساحات المحاكم مع النجوم في 2024.

عمرو دياب

تصاعدت أزمة النجم عمرو دياب مع الشاب الذي قام بصفعه، وتبادل كل منهما تقديم البلاغات.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكم بتغريم المطرب عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير في اتهامه بالتعدي على المطرب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

حسن شاكوش

صدر ضد مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، حكم محكمة أسرة أكتوبر والشيخ زايد، بإلزامه بدفع 20000 جنيه، لصالح طليقته ريم طارق في الدعوى رقم 4353 لسنة 2024 أسرة 6 أكتوبر.

شيرين عبدالوهاب

تبادلت المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تقديم البلاغات في نيابة الشيخ زايد قبل إحالة القضية إلى المحكمة الإقتصادية.

وقدمت الشركة، بلاغات تتهم المطربة بالتشهير والبلاغ الكاذب في قضية واحدة، فيما طالب محامي المطربة بتعويض قدره 10 مليون جنيه، بدعوى مخالفة روتانا لحقوق ملكية شيرين لأغنيتها "الدهب".

محمد فؤاد

خضع المطرب محمد فؤاد، للتحقيق في واقعة اتهامه بالتعدي على طبيب قبل الإفراج عنه ونجل شقيقه ومدير أعماله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقام المطرب بتبادل رفع الدعاوي مع طبيب مستشفى عين شمس الذي يتهمه بالسب والقذف، والاعتداء بالضرب.

عصام صاصا

مؤدي المهرجانات عصام صاصا، يقضي حكم حبسه 6 أشهر، بتهمة قتل شخص، وهو يقود سيارته تحت تأثير المخدرات.

سعد الصغير

صدر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير، حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه ، لاتهامه بـ حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة.

وصدر الحكم ضد المطرب سعد الصغير بعد إلقاء القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي، عقب عودته من أمريكا والعثور على عدد من أجهزة المخدرات الحديثة وزيت الحشيش، وهو ما تسبب في حبسه.