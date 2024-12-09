أبطال "سكر 2" يخضعون لجلسة تصوير على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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جدة- منى الموجي:

خضع فريق الجزء الثاني من فيلم سكر لجلسة تصوير على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويحمل شعار للسينما بيت جديد.

وتواجد من الأبطال: الفنان محمد ثروت، الممثل الشاب معتز هشام، والممثلة الشابة ياسمينا العبد.

عُرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكان بين الحضور: حلا الترك، محمد ثروت، ياسمينا العبد، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الذين التقطوا الصور التذكارية وسط مجسمات الحلوى وغيرها من مظاهر الاحتفال، مثل: لبلبة، هنا شيحة، علا رشدي، آسر ياسين.

واختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الموجه للعائلة "سُكّر" - من إنتاج "MBC STUDIOS" بالتعاون مع AROMA PRODUCTIONS - ليُعرض ضمن أفلام المهرجان لهذا العام.

يأتي الجزء الثاني حاملاً عنوان: "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى. شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة: إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.