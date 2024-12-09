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بدرية طلبة تعلن موعد ومكان عزاء زوجها بالقاهرة

01:28 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    منشور بدرية
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    مصطفى وبدريبة
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    مصطفى وبدرة وبناتهم
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كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد ومكان إقامة عزاء زوجها المؤلف المسرحي الراحل مصطفى سالم، والمقرر أن يقام في القاهرة.

الفنانة بدرية طلبة، كتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالى و الأصدقاء فى الاسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة - الشاطبي".

وأضافت: "وحتى لا نشق على أحد، للأهالى والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله في أحد مكروه والبقاء لله".

المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر أمس الأحد.

بدرية طلبة مصطفى سالم نجوم الفن
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