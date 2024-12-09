بالصور| مهرجان البحر الأحمر.. رانبير كابور يتحدث عن حبه للأكل العربي وينتظر طرح "ramayana"

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة جلسة حوارية مع النجم الهندي الكبير رانبير كابور، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، وسط حضور عدد كبير من محبيه، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه على طريقة السيلفي.

وشارك كابور الجمهور الحديث عن كواليس مسيرته الفنية، وأبرز المحطات التي مر بها، كما تحدث عن أحدث أعماله السينمائية مشيرا إلى انتهائه من تصوير الجزء الأول من فيلم رامايانا- ramayana للمخرج نيتش تيواري.

وكابور كشف عن حبه للأكل العربي لافتا لوجود الكثير من نقاط التشابه والتلاقي بين الشعبين العربي والهندي، وأن الاختلافات بينهما ليست كبيرة "نشترك في ثقافة واحدة.. شعبنا وعائلاتنا لا يختلفون عن شعبكم وعائلاتكم".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.