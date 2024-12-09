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بالصور| ظافر العابدين يدير جلسة حوار النجمة أوليفيا وايلد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

01:04 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    النجمة أوليفيا وايلد
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد وظافر العابدين
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد
  • عرض 10 صورة
    ظافر العابدين يدير جلسة أوليفيا وايلد
  • عرض 10 صورة
    أوليفيا وايلد
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جدة- منى الموجي:


أدار النجم التونسي ظافر العابدين، جلسة حوارية للممثلة والمنتجة والمخرجة الأمريكية أوليفيا وايلد، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.


تحدثت أوليفيا عن مشوارها الفني وأهمية منح الفرص للمخرجات، وكشفت عن أهم خطواتها الفنية، وحرصها الدائم على اختيار العمل الذي يمثل تحدي بالنسبة لها، مشددة على أنها تسعى لخلق علاقة تفاعلية بين المتفرج والعمل الذي تقدمه له "أفضل أن أكون مثيرة للجدل على أن يصف الجمهور أعمالي بالمملة".


‎جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

ظافر العابدين أوليفيا وايلد مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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