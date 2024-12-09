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بالصور| صناع الفيلم السعودي "صيفي" يحتفلون بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

12:44 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    براء عالم
  • عرض 8 صورة
    فريق فيلم صيفي
  • عرض 8 صورة
    فيلم صيفي في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 8 صورة
    فيلم صيفي وصناعه في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 8 صورة
    عرض فيلم صيفي في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 8 صورة
    صناع فيلم صيفي
  • عرض 8 صورة
    من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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جدة- منى الموجي:

احتفل صناع الفيلم السعودي "صيفي" بالعرض العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يحمل شعار "للسينما بيت جديد".

وظهر طاقم العمل على السجادة الحمراء في اليوم الرابع، والتقطوا الصور التذكارية أمام عدسات وسائل الإعلام التي تغطي فعاليات المهرجان.

تدور أحداث الفيلم في نهاية التسعينات، يحاول تاجر شرائط كاسيت، صيفي، ابتزاز رجل أعمال ذو نفوذ بعد اكتشاف شريط يحتوي على أسرار خطيرة، مما يدخله في مغامرة محفوفة بالمخاطر. فيلم صيفي كتابة وإخراج وائل أبو منصور.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

الفيلم السعودي صيفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السجادة الحمراء
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