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تغيير اسم 4 مسلسلات في دراما رمضان 2025 (تعرف عليها)

12:14 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احمد العوضي مسلسل فهد البطل (3)
  • عرض 7 صورة
    مسلسل أحمد مكي
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    مسلسل العوضي
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    مسلسل جاني في المنام
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    نيللي وكندة وروبي وجيهان الشماشرجي مسلسل جاني في المنام
  • عرض 7 صورة
    احمد العوضي مسلسل فهد البطل (2)
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كتب- هاني صابر:

قرر عدد من صناع الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم 2025 تغيير اسم أعمالهم الفنية التي يتصدرها نجوم من الصف الأول، وذلك بعد تصوير المشاهد الأولى منها، وهو ما نرصده في السطور التالية:

مسلسل نيللي كريم

غيرت الجهة المنتجة لمسلسل نيللي كريم اسمه من "ناقص ضلع" لـ "جاني في المنام".

ونشرت نيللي كريم، صور من كواليس المسلسل عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحملت إحداها صورة كلاكيت الاسم الجديد للمسلسل "جاني في المنام"

وظهرت معها في صور الكواليس المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي.

مسلسل "جاني في المنام" من إنتاج شركة "ميديا هب – سعدى جوهر".


مسلسل أحمد مكي

غيرت الجهة المنتجة لمسلسل أحمد مكي اسمه من "عين شمس " لـ "الغاوي".

وأعلن المخرج ماندو العدل، عن تغيير اسم المسلسل من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك" طلب فيه وجوه جديدة للانضمام للعمل.

مسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد، ومن إخراج ماندو العدل وتأليف هاني سرحان.


مسلسل أحمد العوضي

غيرت الجهة المنتجة لمسلسل أحمد العوضي اسمه من "الملك" لـ "فهد البطل".

وأعلن المؤلف محمود حمدان عن تغيير اسم المسلسل عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "تم تغيير اسم المسلسل إلى فهد البطل بإذنك يا رب مفاجأة رمضان 2025 ونجاح لم يحدث من قبل.. أبطال المسلسل الذين سيشاركون النجم أحمد العوضي مفاجأة".

وجاء سبب تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي بعدما أثار الاسم أزمة بينه وبين المؤلف فتحي الجندي حول أحقية الاسم.


مسلسل أحمد مالك وطه دسوقي

غيرت الجهة المنتجة لمسلسل أحمد مالك وطه دسوقي اسمه من "ولاد الشمس " لـ "ولعة ومفتاح".

مسلسل "ولعة ومفتاح" تدور فكرته الأساسية حول احتياجات الشباب، والعمل فكرة أحمد مالك وتأليف محمود عزت، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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