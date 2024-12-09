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بعد سقوط بشار الأسد.. أبرز نجوم سوريا المعارضين والمناصرين له

11:49 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    بشار ونجوم سوريا
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    بشار مع نجوم سوريا
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    دريد لحام
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    سامر
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    سلاف الفنانة
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    جمال سليمان
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    ايمن زيدان
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    قصي
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    سلاف تدعم الجيش
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    سلاف فواخرجي الفنانة
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كتب- مصطفى حمزة:

سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، جدد الحديث عن التباين الذي حدث بين نجوم ونجمات سوريا، وما حدث من انقسام بين مؤيد وداعم لنظامه، ومعارض فضل دعم الثورة ضده.

وتضم قائمة الذين اختاروا تأييد بشار الأسد، نخبة من نجوم ونجمات الدراما، الذي عقد معهم الرئيس السوري السابق، إجتماع عام 2024، وهم بسام كوسا، وتيم حسن، وسامر إسماعيل، وسوزان نجم الدين، ونادين تحسين بيك، وعباس النوري، وباسم ياخور، وخالد القيش، وقصي خولي، وفادي صبيح، ومحمود نصر، ومن مخرجي الدراما السورية، حضر اللقاء، رشا شربتجي، وسامر برقاوي.

وتعد الفنانة سلاف فواخرجي، من أبرز النجمات، دعما للرئيس السوري السابق، ومعها النجمة رغدة، والفنان أيمن زيدان، المطرب آدم.

وعرف عن الفنان السوري دريد لحام، تأييده لبشار الأسد، وأكثر من مرة نشر صور له تجمعه بالرئيس السوري على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب معها أبيات من الشعر.

وعلى الجانب الأخر، ضمت الجبهة المعارضة للرئيس السابق، والداعمة للثورة ضده كل من: المطربة أصالة، والفنانة كندة علوش، والفنان سامر المصري، والنجم جمال سليمان، الذي شارك أيضا في اجتماعات المعارضة السورية.

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