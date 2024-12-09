"ربنا يحاوطني بالصادقين".. أول تعليق من مي كساب بعد احتفالها بعيد ميلادها

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة لكل من هنأها بعيد ميلادها الذي وافق أمس الأحد 8 ديسمبر.

ونشرت كساب، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا من قلبي على كل كلمة حب اتكتبلي.. حقيقي حبكم نعمة كبيرة من رب العالمين.. ربنا يديمها عليا ويحاوطني دايما بالطيبين الصادقين الأنقياء".

واحتفلت مي كساب بعيد ميلادها الـ 43 هذا العام، إذ أنها من مواليد 8 ديسمبر 1981 .

يذكر أن، آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة"، والعمل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.