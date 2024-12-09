"قالوا لي جمهور الراب صعب".. أول تعليق من قائد الأوركسترا السيمفوني بعد حفله مع مروان بابلو

كتب- مصطفى حمزة:

وجه المايسترو ناير ناجي، الشكر إلى مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، عقب الحفل الذي قدم في المتحف المصري الكبير، وجمع بين أوركسترا القاهرة السيمفوني، ومؤدي أغاني الراب.

المايسترو ناير ناجي "قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني"، عبر صفحته بموقع فيسبوك، نشر صور من الحفل، وعلق: "قالوا لي جمهور الراب صعب وبيشتم وممكن يبقى عنيف لو فيه حاجة مش عاجباه، طب أحب أقولك إن من إمبارح وصلي مئات من ألطف وأرق الرسايل اللي جتني بعد أي حفلة خلال ٣٢ سنة في المزيكا، من غير إطراء مبالغ فيه ولا خبث زي بتاع عالم الكلاسيك بتاعنا".

وتابع: "شباب صغير جميل ومعبر وكلام حقيقي من القلب بيتحس من أول حرف.. شكرا يا مروان علي الجمهور اللي بيحبك واللي بتعبر في أغانيك عن واقعه اليومي ومشاكله وصراعاته من غير تجميل.. وعلى فكرة شكرا على آلاف المتابعين الجداد عندي، مش عايز تسلفنا شوية كدة للكام حفلة اللي جاي".

الحفل الذي أقيم في المتحف المصري الكبير يعد الأول الذي يقدمه مؤدي أغاني الراب مروان بابلو بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، وتراوحت أسعار التذاكر بين 500 و700 جنيه.