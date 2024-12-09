"مريت بسرعة البرق".. شقيق محمد رحيم يوجه رسالة رثاء له

"قالوا لي جمهور الراب صعب".. أول تعليق من قائد الأوركسترا السيمفوني

كتب- هاني صابر:

وجه طاهر رحيم رسالة رثاء لشقيقه الراحل الملحن محمد رحيم.

وكتب شقيق محمد رحيم، عبر حسابه على فيسبوك: "مر على رحيلك 14 يوما بالتمام والكمال يا حب عمري يا روح قلب أخوك يا ابن عمري كله، مروا كأنهم 14 ثانية زي ما أنت يا حبيبي مريت بسرعة البرق".

وأضاف: "الله يرحمك ويسامحك أنت غايب بجسدك بس يا حبيبي لكن روحك الحلوة اللي عند ربنا حوالينا كل لحظة.. في جنات النعيم".

وكان طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، تعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من نجوم الفن بسبب كثرة ظهوره الإعلامي رغم وفاة شقيقه، وتضارب تصريحاته وحديثه عن أرملة شقيقه أنوسة كوتة.

يذكر أن، الملحن محمد رحيم، رحل عن عالمنا الأيام الماضية عن عمر 45 عاما بعد مشوار فني حافل، وضع خلاله ألحان أكثر من 500 أغنية، ووضع الموسيقى التصويرية ولحن أغاني مجموعة مسلسلات.