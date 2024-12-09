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مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "أجمل حورية بحر"

12:37 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    مي عمر بإطلالة تشبه حورية البحر
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    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
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    إطلالة مي عمر في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر
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    مي عمر من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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    مي عمر بفستان أنيق
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث ظهور لها، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت مي مقطع فيديو من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مستعدة للغوص في المشاعر السحرية لحدث مسرحية يانجو في مهرجان البحر الأحمر السينمائي! أشعر وكأنني حورية بحر في هذا الفستان الحالم، متزامن تماما، دع البحر يلهمك".

ونال الفيديو إعجاب رواد "إنستجرام"، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "أجمل حورية بحر"، تحفة بجد"، "كل لوك أجمل من اللي قبلة"، "العسلة كله"، "جميلة لأبعد حد"، "أحبك وأحب جمالك".

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A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.

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مي عمر نجوم الفن مهرجان البحر الأحمر
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