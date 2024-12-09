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حسن الرداد يكشف حقيقة حمل زوجته إيمي سمير غانم للمرة الثانية.. فيديو

09:01 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

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كتب - معتز عباس:

رد الفنان حسن الرداد على الشائعات المنتشرة حول حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم للمرة الثانية بعد إنجاب ابنها الأول "فادي".

وقال حسن في لقائه ببرنامج "Et بالعربي": "يارب ان شاء الله، عشان أنا في المهرجان لسة مش متابع اوي بس لقيت فى ناس بتبعت لي وتقولي، وربنا يسهل لسة إن شاء الله".

بينما اكتفت إيمي بالتعليق على تلك الشائعات، بطريقة ساخرة، لمذيعة "Et بالعربي"، وقالت: "أدعيلي وخلي أمك تدعيلي".

ويشارك حسن الرداد وإيمي سمير غانم في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي االدولي، التي شهدت حضور عددً كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم: مني زكي وزوجها أحمد حلمي، كندة علوش، يسرا، نادية الجندي، إلهام شاهين، آسر ياسين، أروى جودة، زينة، نور النبوي، نبيلة عبيد، لبلبة.

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حمل إيمي إيمي سمير غانم حسن الرداد
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