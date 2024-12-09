حدث بالفن| وفاة فنان وموعد جنازة زوج فنانة وأخرى تعلن شفائها من السرطان
12:05 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان سعيد المغربي، محمد رمضان يروي كواليس تقليده للرئيس السادات في كليب "برج الثور"، كندة علوش تعلن شفائها التام من السرطان، أسماء جلال تتصدر قوائم البحث "جوجل"، رانيا يوسف ترقص مع دياب وغيرها من الأخبار.
تامر حسني هنا الزاهد منى زكي مهرجان البحر الأحمر السينمائي علا رشدي بدرية طلبة رانيا يوسف دياب أسماء جلال بشار الأسد أصالةأصالة أصالة كندة علوش محمد رمضان سعيد المغربي
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