ياسمين صبري بفستان أنيق وأميرة أديب كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إلهام شاهين تنشر صورًا مع أبطال فيلم "سكر".. وتوجه لهم رسالة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأصفر.

أميرة أديب

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت كاجوال.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صورًا لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بفعاليات مهرجان "البحر الأحمر"، وظهرت مع شقيقها المخرج محمد سامي.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها بمهرجان "البحر الأحمر" لدورته الرابعة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، صورًا جديدة لها، من حفل قناة MBC"،للإحتفال بفيلم "سكر"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيك، ارتدى خلالها بدلة أنيقة باللون الأسود.

إليسا

ظهرت الفنانة إليسا بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، ولاقت إعجاب جمهورها.

محمد سامي

ظهر المخرج محمد سامي مع نجوم الفن من بينهم زوجته مي عمر، وأحمد حلمي وإلهام شاهين، وذلك أثناء تواجده بمهرجان البحر الأحمر، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين.

نور إيهاب

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت كاجوال.

ويجز

نشر مطرب الراب ويجز، أحدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيك.