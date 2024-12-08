أحدث ظهور للمطربة نوال الكويتية بعد سحب جنسيتها.. فيديو

كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة نوال الكويتية، في أحدث ظهور لها بعد سحب جنسيتها.

وظهرت نوال في مقطع الفيديو وهو توجه رسالة شكر على دعوتها للمشاركة في حفل زفاف الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي أقيم أمس السبت، في قطر.

وقالت نوال في مقطع الفيديو: "شكرا لهذه الدعوة الكريمة، إن شاء الله نقدم وصلة حلوة مع وياهم، وأقول لهم ألف مبروك والله يسعدهم و يهنيهم ويتمم بخير عليهم".

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بحضور عدد من الأمراء والشيوخ، أقيم زفاف الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمس السبت 7 ديسمبر في منطقة الوجبة في الدوحة بقطر.

وكانت أعلنت دولة الكويت، سحب جنسيتها من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، في مرسوم رسمي نُشر يوم السبت الماضي الموافق 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حسبما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

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