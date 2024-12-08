وفاة الفنان سعيد المغربي.. أحد أبطال مسلسل "البيت بيتي 2"

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حازم فؤاد وفاة الفنان سعيد المغربي، مساء اليوم الأحد.

وكتب حازم فؤاد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله الراجل الطيب المحترم المجتهد المكافح رمز من رموز الكفاح والاخلاق والطيبة أبو الغلابة يا مغربي".

وأضاف: "فجأة كده بدون اي مقدمات تمشي وتسيبنا، دنيا متسواش حاجة، مع السلامة ياصحبي، ياعم الرجاله يا طيب يا محترم يا غلبان يا شقيان، يا أبو قلب طيب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء لله نسألكم الدعاء".

وشارك الفنان سعيد المغربي في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها فيلم "سمير وشهير وبهير"، وبرنامج "البلاتوه" وفيلم "العميل صفر"، مسلسل "البيت بيتي 2" وقدم شخصية عم عرفة.

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