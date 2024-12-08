المطربة بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها (صور)

إلهام شاهين تنشر صورًا مع أبطال فيلم "سكر".. وتوجه لهم رسالة

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة وجذابة.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر ورائعة"، "حلاوتك يا بوسي"، "روح الروح"، "العنابي تحفة"، "أحلى ملكة جمال"، "أحلى بسبوسة في الدنيا".

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يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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