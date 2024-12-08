"قصتك معايا محفزة لأي بنت".. تامر حسني يوجه رسالة خاصة لـ هنا الزاهد

كتب- معتز عباس:

وجه الفنان تامر حسني رسالة للفنانة هنا الزاهد، بعد تصريحاتها التلفزيونية بأنه هو من اختارها للعمل في مسلسل "فرق توقيت".

ونشر تامر حسني، مقطع فيديو من لقاء هنا الزاهد مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "ضيفي"، عبر خاصية "ستوري"، بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "يارب يا هنا أشوفك أنجح وأنجح، أنتي تستاهلي كل خير على قلبك الجميل يا أصيلة وفعلاَ قصتك معايا محفزة لأي بنت أو شاب بيحلم بحاجة ومتخيل إنها بعيده عليه".

وأضاف: "ماشاء الله أنتي نجمة النجوم نجمة صف أول بمكانة وجدارة منفردة وسلام كبير أوي الإعلامي الكبير معتز الدمرداش حبيب قلبي".

وتشارك هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية" من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب.

وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور"السايكو" وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

بينما، يحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا يوم 12 ديسمبر الجاري في الأرينا كويت، كما يشارك في حفل تكريم الراحل محمد رحيم وسط نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي وهم حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد محيي، مي فاروق، هيثم شاكر، سميرة سعيد، والمقرر إقامته يوم 18 ديسمبر في دار الأوبرا المصرية.

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