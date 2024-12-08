إلهام شاهين تنشر صورًا مع أبطال فيلم "سكر".. وتوجه لهم رسالة

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صناع ونجوم فيلم "سكر"، الذي يقوم ببطولته النجمة ماجدة زكي، والمشارك ضمن أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام.

ونشرت إلهام صورًا مع أبطال العمل السينمائي، عبر حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "حفل قناة mbc للإحتفال بفيلم سكر للنجمة ماجدة زكى، و يشاركها الفنان محمد ثروت ومجموعة رائعة، ألف مبروك و بالتوفيق".

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واختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الموجه للعائلة "سُكّر" - من إنتاج "MBC STUDIOS" بالتعاون مع AROMA PRODUCTIONS - ليُعرض ضمن أفلام المهرجان لهذا العام.

يأتي الجزء الثاني حاملاً عنوان: "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى. شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة: إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

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