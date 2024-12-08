نبيلة عبيد تهنئ منى زكي بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر.. والفنانة ترد: "شرف كبير ليا كلامك"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة نبيلة عبيد تهنئة إلى الفنانة منى زكي، بعد تكريمها في الدورة الرابعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت نبيلة، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "رساله من القلب الى النجمة الجميلة منى زكي، مبروك من جوه قلبي تكريمك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تستاهلي لأنك مبدعة حقيقية".

لترد عليها منى زكي، وتعلق: "نجمة مصر الأولى، ممتنة ليكي بحبك أوي، وشرف كبير ليا كلامك، بس كان نفسي في ضحكتك اللي بتنور الدنيا".

وقالت نبيلة في الفيديو: "أنا مبسوطة لك وفرحانة لك من جوا قلبي، أنا بتفرج عليكي وأنتي بتتألقي، أنتي ممثلة كويسة أوي، مبروك ليكي التكريم، تستاهلي يا حبيبة قلبي".

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شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، حضور عدد ضخم من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، والذي يقام في جدة تحت شعار "للسينما بيت جديد".

وتضمن حفل الافتتاح الذي أقيم الخميس الماضي 5 ديسمبر، تكريم عدد من النجوم وهم النجمة منى زكي، الممثل الهندي العالمي عامر خان، نجم هوليوود فين ديزل، والذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم على أرض المملكة العربية السعودية.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.





يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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