"الأفضل" للمرة الأولى.. جوائز "وشوشة" بلجان تحكيم مميزة

يشهد مهرجان "الأفضل" هذا العام تطورًا مميزًا عن باقي الأعوام الماضية، لما فيه من مفاجآت عديدة، والتي تواكب مرور عشر سنوات على إطلاقه.

وقررت إدارة مهرجان "الأفضل" برئاسة علاء الكحكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “ ترنتا “ المالكة لشبكة تليفزيون النهار وموقع ”وشوشة”، تنظيم رئاسة لجنة التحكيم الفن تحت قيادة الرئيس الشرفي محمود قابيل بجانب الفنان عمر عبد العزيز، وهاني لاشين، ود.ميرفت أبو عوف ويحيى الموجي ود.رضا رجب وعماد الدين حسين، ود.مدحت العدل، ود.خالد منتصر، وسوزان حسن، وإيناس جوهر، وآمال عثمان، ومصطفى عمار، ورولا خرسا، وإبراهيم الكرداني، وخالد البرماوي، وتامر حبيب، وأميرة سيد مكاوي، ونسمة يوسف إدريس".

لجنة الرياضة بمهرجان "الأفضل"

يينما لجنة تحكيم الرياضة تحت قيادة أستاذي النقد الرياضي حسن المستكاوي، وفتحي سند، والكابتن علي أبوجريشة، تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية وهم: "محمد عمر، وخالد بيبو، وحسام غالي، وأيمن يونس، وفاروق جعفر، وهاني رمزي، وأحمد حسن، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد سليمان".

موعد تسليم الجوائز

ويقام حفل إعلان وتسليم جوائز الدورة العاشرة لمهرجان "الأفضل" مساء الجمعة، الموافق 20 ديسمبر الجاري، بمركز المنارة في القاهرة في حضور نخبة من نجوم الفن والإعلاميين والرياضيين والعديد من الشخصيات العامة.