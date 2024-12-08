برئاسة محمود قابيل.. حسام غالي وسيد عبد الحفيظ وتامر حبيب حكام مهرجان "الأفضل" 2024

وقع اختيار إدارة مهرجان الأفضل لهذا العام في نسخته العاشرة، على الفنان تامر حبيب ومدحت العدل وغيرهم من الفنانين، بجانب نخبة من نجوم الرياضة منهم حسام غالي، وسيد عبدالحفيظ، ليترأسوا لجنة تحكيم جوائز المهرجان.

ويشهد مهرجان الأفضل في الذكرى الـ 10 على إطلاقه تولي الفنان الكبير محمود قابيل الرئاسة الشرفية له، بينما تتولى الإعلامية سهير جودة المشرف العام على الموقع والمهرجان.

ويمنح مهرجان "الأفضل" جوائز هذا العام لنجوم وصناع الأعمال الفنية والإعلاميين والرياضيين بناءًا على قرارات لجان تحكيم متخصصة تضم أسماء كبيرة في مجالات الدراما والسينما والراديو والتليفزيون، والغناء، والمحتوى الرقمي، والرياضة، بجانب الاستفتاء الجماهيري؛ بحيث تكون جوائز " الأفضل “ ممنوحة بناء على الاختيار الجماهيري والفني معا”.

سهير جودة

ومن جانبها، أوضحت الإعلامية سهير جودة أنه تم تقليل عدد الجوائز هذا العام، وإلغاء بعض الأفرع لمزيد من المصداقية، والقيمة.

وتابعت جودة "وجود لجان التحكيم إلى جانب التصويت الجماهيري سيضمن معايير عالية من الدقة؛ لتحقيق شعار " الأفضل لمن يستحق ".

وأضافت جودة: "الأستاذ علاء الكحكي قرر أن تمنح شبكة تليفزيون النهار جوائز خاصة لأول مرة، ومن المقرر الإعلان عنها قبيل موعد الحفل".

موعد تسليم الجوائز

ويقام حفل إعلان وتسليم جوائز الدورة العاشرة لمهرجان "الأفضل" مساء الجمعة، الموافق 20 ديسمبر الجاري، بمركز المنارة في القاهرة في حضور نخبة من نجوم الفن والإعلاميين والرياضيين والعديد من الشخصيات العامة.